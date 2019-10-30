Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не запрошував прокремлівських кримських татар на офіційний прийом з нагоди 101-го ювілею виникнення самостійної Чехословаччини, який відбувся у Празькому Граді 28 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Lidové noviny.

Земан заявив у четвер на телебаченні, що запрошення були адресовані представникам русинів, а ті привели з собою замість членів сім'ї кримських татар, які почали стверджувати, що президент запросив їх, сказав Земан.

Раніше видання Denik N написало, що Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації "Къырым бирлиги", лояльної Кремлю, і, за їх словами, визнав Крим частиною Росії.

Представниця "Къырым бирлиги" Таміла Німетуллаєва на заході сфотографувалася з прем’єром Чехії Андреєм Бабішем.

Речник Земана запевнив, що президент вважає анексію Криму незаконною.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек виступив проти запрошення прокремлівських активістів.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан на початку вересня прийняв у Празькому граді делегацію із семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України".