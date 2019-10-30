Гаага: Україна довела прийнятність справи про порушення прав татар та українців у Криму

17:15 08.11.2019   Крым

Міжнародний суд ООН відхилив аргументи РФ щодо скарги України про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ).

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було оголошено сьогодні в Гаазі.

Суд ООН виносив рішення щодо юрисдикції, тобто про можливість застосування цієї конвенції щодо дискримінації кримських татар та українців у Криму.

Рішення ухвалене практично одноголосно, проти проголосував лише суддя від Росії Скотников.

Як повідомлялося раніше, Суд також підтримав Україну щодо Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму стосовно подій на Донбасі.

Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року і вимагає відшкодувати збитки за триваючі і систематичні порушення обох згаданих вище конвенцій. 

У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, наказавши Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, зокрема Меджліс кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Серед звинувачень, висунутих Росії - надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.



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