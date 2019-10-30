В окупованому Росією Криму обмежили рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску "Армянськ" і "Перекоп".

Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

"У Криму обмежили рух всіх видів транспортних засобів на під'їздах до пунктів пропуску "Армянськ" і "Перекоп", які контролюють російські спецслужби", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на аварійному залізничному переїзді. Рух припинено для всіх видів транспорту з 8 листопада.

Нагадаємо, з 7 листопада КПВВ "Каланчак" закрили на ремонт.