В окупованому Криму обмежили рух транспорту на КПВВ "Армянськ" і "Перекоп"
|18:15 08.11.2019
|Крым
В окупованому Росією Криму обмежили рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску "Армянськ" і "Перекоп".
Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
"У Криму обмежили рух всіх видів транспортних засобів на під'їздах до пунктів пропуску "Армянськ" і "Перекоп", які контролюють російські спецслужби", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на аварійному залізничному переїзді. Рух припинено для всіх видів транспорту з 8 листопада.
Нагадаємо, з 7 листопада КПВВ "Каланчак" закрили на ремонт.
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