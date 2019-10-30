Американське видання The New York Times виправило зображення з картою України в своїй статті від 3 листопада про українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Так, на карті, опублікованій в статті, Крим був відділений від України суцільною чорною лінією - "кордоном", і відрізнявся за кольором. Тепер же Україна і Крим не відрізняються кольором, а на місці "кордону" - пунктирна лінія, , передає УНН.

Нагадаємо, на цьому тижні українське посольство в Вашингтоні закликало The New York Times виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".

"Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України та не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Американське видання знову використало карту з чітким порушення міжнародно визнаного кордону України у одній зі своїх останніх статтей - “A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan” (https://nyti.ms/32iUxsp)", - йдеться у заяві.

У посольстві вказали, що розраховують на "оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду".