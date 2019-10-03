Крымский татарин возглавил управление ГПУ, которое расследует преступления в Крыму

17:45 08.11.2019   Крым

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил крымского татарина Смаила Абдуллаева на должность начальника Управления надзора и информационно-аналитической работы по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Генпрокуратуры Украины.

Об этом сайту ATR сообщили в прокуратуре.

«Абдуллаев Смаил Энверович назначен на должность начальника управления надзора и информационно-аналитической работы по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и в условиях вооруженного конфликта, Департамента надзора по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Генеральной прокуратуры Украины», — говорится в документе.

Напомним, приказ о создании Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал 21 октября 2019 года. 

Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта. Возглавляет данный департамент заместитель генпрокурора, экс-прокурор АРК Гюндуз Маметов.

Департамент состоит из двух управлений, каждое из которых имеет по два отдела. 



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