Засудженого за політично вмотивованими звинуваченнями громадянина України Євгена Каракашева перевели на один рік в єдине приміщення камерного типу з більш суворими умовами тримання.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Стосовно засудженого за політично вмотивованими звинуваченнями громадянина України Євгена Каракашева прийнято незаконне рішення про його переведення на один рік в єдине приміщення камерного типу з більш суворими умовами тримання. За уточненою інформацією, громадянина України вже вдруге незаконно поміщають до штрафного ізолятора за надуманими обвинуваченнями через нібито порушення форми одягу", - написала Денісова.

Зі слів Омбудсмена України, такі дії працівників пенітенціарної установи пов'язані з ухваленням у РФ законом, який зобов'язує ФСВП тримати засуджених, які перебувають на профілактичному обліку за так званими екстремістськими статтями, в окремих приміщеннях виправної установи.

Так, за її даними, ухвалення подібних рішень має систематичний характер, адже застосовувалось щодо Олександра Шумкова, Володимира Балуха та інших політичних в’язнів.

"Також, за наявною інформацією, Євген Каракашев має проблеми зі здоров'ям. Він скаржиться на сильний біль в спині. Тому, звертаюсь до Уповноваженого РФ з прав людини вжити невідкладних заходів щодо забезпечення відповідних умов тримання та надання кваліфікованої медичної допомоги", - написала Денісова.

Вона також зазначила, що в межах своїх повноважень сприятиме стороні захисту у процесі оскарження незаконного рішення, аби відновити порушені права громадянина України.

Нагадаємо, Каракашева Північно-Кавказький військовий окружний суд у російському Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму за звинуваченням в публічних закликах до терористичної діяльності.

Каракашева було затримано 1 лютого 2018 року. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Каракашева політв'язнем.