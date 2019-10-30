Чубаров: Репрессии и преследования в Крыму не прекращаются
|18:30 08.11.2019
|Крым
Оккупанты продолжают репрессии и преследования крымских татар и жителей Крыма, несогласных с аннексией полуострова. Более того, количество случаев репрессий только увеличивается с каждым годом.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на The Liberty Summit в Киеве, передает ATR.
«Замечу следующее: репрессии и преследования граждан Украины, проявляющих несогласие с оккупацией или просто не демонстрирующие свою лояльность, не затихают, они имеют тенденцию к увеличению», — отметил Чубаров.
Согласно данным Крымскотатарского ресурсного центра, за девять месяцев текущего года в Крыму зафиксировано:
— 80 обысков, 62 — в отношении крымских татар;
— 126 задержаний, 113 — в отношении крымских татар;
— 169 допросов и бесед, 115 — в отношении крымских татар;
— 282 решения об аресте, включая 213 случаев продления ареста, из них 196 — в отношении крымских татар.
Кроме того, около 115 граждан Украины незаконно преследуются оккупационной «властью» по ложным, политически мотивированным обвинениям. 40 крымских татар перемещены из Крыма на территорию России.
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