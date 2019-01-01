Міжнародний суд ООН почав слухання у справі "Україна проти Росії"
|17:01 08.11.2019
|Крым
Сьогодні Міжнародний суд ООН в нідерландському місті Гаага оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації щодо юрисдикції у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації — у справі “Україна проти Російської Федерації”.
Так, українську делегацію на слуханнях очолює Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.
Як повідомлялося раніше, напередодні Зеркаль заявила, що сьогодні “стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи”.
Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.
Нагадаємо, у червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.
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