Сьогодні Міжнародний суд ООН в нідерландському місті Гаага оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації щодо юрисдикції у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації — у справі “Україна проти Російської Федерації”.

Так, українську делегацію на слуханнях очолює Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

Як повідомлялося раніше, напередодні Зеркаль заявила, що сьогодні “стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи”.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.

Нагадаємо, у червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.