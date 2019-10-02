До 2025 года государство выйдет из стивидорной деятельности

16:45 08.11.2019   Украина

Государство до 2025 года должно выйти из стивидорной деятельности в морских портах, передав эти функции частному бизнесу.

Об этом сообщил и.о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Райвис Вецкаганс, передают Порты Украины.

«Перевалкой во всех странах Европы занимается частный бизнес. Мы сейчас поступательно идем к модели порт-лендлорд. Государство будет выходить из стивидорной деятельности и передавать ее частным операторам», — заявил Вецкаганс на пресс-конференции в Одессе в среду.

По его словам, Министерство инфраструктуры планирует продолжить реализацию проектов концессии в морских портах. К 2025 году планируется передать в концессию госстивидоры в портах «Пивденный», Бердянск, Мариуполь, Измаил и Рени. Порты Скадовск, Усть-Дунайск (Вилково) и Белгород-Днестровск будут приватизированы.

Глава Департамента стратегического развития ГП «АМПУ» Владимир Шемаев напомнил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий на недавней конференции в Мариуполе в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского представил дальнейшие планы по концессии государственных портовых активов. «После сдачи в концессию портов Херсон и «Ольвия» мы будем готовить концессионные проекты в Одессе. В первую очередь это касается пассажирского комплекса, возможно, даже с включением отельного комплекса», — пояснил Шемаев.

ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) и ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Прием заявок на участие в конкурсе на концессию ГП «ХМТП» начался 8 октября 2019 года, на концессию ГП «СК «Ольвия» — 18 октября. Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов на концессию имущества ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» 12 сентября.

Заинтересованность в концессии госстивидоров «Ольвия» и ХМТП проявляют более 40 компаний из 12 стран.



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