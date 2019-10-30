Відсьогодні Росія розпочала продаж залізничних квитків до окупованого Криму.

Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.

"Продаж залізничних квитків до Криму почнеться в п'ятницю, 8 листопада. Планується, що залізничне сполучення запустять 23 грудня. На лінії з Санкт-Петербурга будуть курсувати п'ять одноповерхових поїздів купейних і плацкартних вагонів. Поїздка триватиме 43,5 години", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з Москви до окупованого Сімферополя будуть ходити чотири двоповерхові поїзди з вагонами купе. Час у дорозі становитиме 33 години.

Міністерстві транспорту РФ повідомило, що перевізником пасажирів залізницею до окупованого Криму визначено компанію "Гранд Сервіс Експрес".

Також зазначається, що рух вантажних потягів на анексований півострів планують відкрити у 2020 році.

Як повідомлялося раніше, Росія переселила до окупованого Криму понад 140 тисяч росіян.