Єврокомісія не коментує проєкт закону про імплементацію до національного законодавства Німеччини положень Газової директиви ЄС, однак уважно стежитиме за тим, яким чином країни ЄС адаптуватимуть національне законодавство до європейського.

Про це заявила речниця Єврокомісії Міна Андрєєва на брифінгу у п’ятницю, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи відомо Єврокомісії про пропозиції уряду Німеччини щодо інтерпретації Газової директиви ЄС у національному законодавстві.

«Останнє питання, вочевидь, має бути адресоване уряду Німеччини. Що я можу сказати з нашого боку. Єврокомісія залишається відданою досягненню цілей Енергетичного союзу, що включає енергетичну безпеку, солідарність та створення добре диверсифікованого та конкурентного енергетичного ринку. Для цього ЄС має чіткі правила, які поширюються на всі трубопроводи, які використовуються для імпорту газу на європейський ринок», - наголосила речниця Єврокомісії.

Вона підкреслила, що дії з включення положень європейського законодавства до національних регуляторних норм є повноваженням національних урядів. Тому Єврокомісія не коментує жодних проєктів законів у цьому сенсі, зокрема й дебати, які відбулися напередодні в Бундестазі навколо додатків до Газової директиви ЄС.

«Разом з цим, як це стосується будь-якої директиви, Єврокомісія буде проводити моніторинг включення її до національного законодавства у всіх 28 країнах-членах, і повертатиметься до цього питання, якщо з’являтимуться будь-які невідповідності з європейським законодавством», - зазначила Андрєєва.

Як повідомлялося, у ніч проти п'ятниці, 8 листопада, бундестаг мав ухвалити рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, які стосуються газопроводів, що йдуть до ЄС із третіх країн, зокрема "Північного потоку-2".

Проте депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.

Прийняті цього року додатки до Газової директиви ЄС обмежують право виробників газу на монопольне використання газопроводів, якими паливо постачається на європейський ринок, та передбачають доступ до цих мереж третіх компаній. Це положення поширюється на всі газопроводи, які заходять на територію Євросоюзу або виходять з неї, включаючи ті, що прокладені у морі.

Газопровід "Північний потік-2" будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.

8 листопада стало відомо, що Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) наклало штраф на міжнародну компанію Engie Energie у розмірі 172 млн злотих (майже 45 млн дол.) за ненадання інформації щодо проєкту Nord Stream 2.