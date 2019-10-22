Майбутня глава Єврокомісії дала угорському комісару завдання щодо України
|16:01 08.11.2019
|Украина
Майбутня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визначила для кандидата в єврокомісари від Угорщини завдання щодо відносин з Україною.
Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн написала у листі Оліверу Варгеї, який у її комісії у разі затвердження Європарламентом повинен обійняти пост єврокомісара з питань політики сусідства і розширення.
Фон дер Ляєн доручила Варгеї у межах його повноважень, серед іншого, підтримувати українські реформи.
"Ви повинні повною мірою використовувати спеціальну Групу підтримки для України для підтримки реформ і просування твердої прихильності Євросоюзу територіальної цілісності країни", - зазначила вона у листі.
Також угорець повинен прискорити реалізацію Угоди про асоціацію та ЗВТ з Україною і при необхідності поглиблювати галузеву співпрацю.
Окремими завданнями фон дер Ляєн визначила запропонувати новий набір довгострокових політичних цілей для співпраці з країнами "Східного партнерства", до якого належить Україна.
"Роблячи це, ви повинні обміркувати майбутні рамки взаємодії, які є і інноваційними, і реалістичними. Вони повинні відображати політичний та економічний вибір наших партнерів та спиратися на їхні поточні зобов'язання, повністю дотримуючись власних можливостей і інтересів союзу", - написала фон дер Ляєн.
Паралельно Варгеї має зосередитись на питаннях верховенства права, боротьби з корупцією та ролі незалежних ЗМІ і громадянського суспільства у країнах "Східного партнерства".
Як повідомлялося, в Європарламенті очікуються дискусії з приводу призначення угорського кандидата.
Варгеї є досвідченим дипломатом, який зараз обіймає посаду постійного представника Угорщини в ЄС.
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