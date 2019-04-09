Nord Stream 2: Разумков нагадав президенту Бундестагу про інтереси України

15:45 08.11.2019   Украина

Керівники парламентів України і Німеччини провели телефонну розмову, під час якої йшлося про врахування інтересів України у контексті Nord Stream 2.

Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у Twitter, передає  Укрінформ.

"Щойно відбулася перша телефонна розмова Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центрі уваги - максимальне врахування парламентом національних інтересів України у контексті "Північного потоку-2", - написав дипломат.

Як повідомлялося, у ніч проти п'ятниці, 8 листопада, Бундестаг мав ухвалити рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, які стосуються газопроводів, що йдуть до ЄС із третіх країн, зокрема Nord Stream 2.

Проте депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.

8 листопада стало відомо, що Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) наклало штраф на міжнародну компанію Engie Energie у розмірі 172 млн злотих (майже 45 млн дол.) за ненадання інформації щодо проєкту Nord Stream 2.



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