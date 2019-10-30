Прокуратура АР Крим повідомила про підозру "військовому комісару" Ялти за примушення кримчан служити в збройних силах Росії.

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"7 листопада 2019 року прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату, а з 2015 року так званому "военному комиссару города Ялты Республики Крым" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, які полягають у примушуванні осіб служити в збройних силах держави - окупанта)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена особа, перебуваючи на посаді "военного комиссара города Ялты Республики Крым" і водночас будучи "заместителем председателя призывной комиссии", здійснювала примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострова на строкову військову службу до Збройних сил Російської Федерації.

Прокурор АР Крим Ігор Поночовний зазначив: "Протягом 2015-2019 років, окупаційна влада провела 9 незаконних призовів до лав ЗС РФ, в ході яких на строкову військову службу призвано близько 19 тисяч цивільних жителів Криму, які, зокрема, використовуються для участі у воєнних операціях за межами РФ. Наразі триває чергова незаконна осіння кампанія. За "ухилення від служби" окупанти масово переслідують кримчан, зокрема шляхом притягнення до відповідальності за кримінальним законодавством РФ, що передбачає реальне позбавлення волі".

У прокуратурі зауважили, що зазначені дії окупаційної влади розслідуються прокуратурою автономії як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції (IV).

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму до кримінальної відповідальності за відмову від служби в армії з квітня 2015 року притягнуто 59 осіб.Джерело: