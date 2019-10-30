За моєю інформацією, через постійне медійне висвітлення спроб МЗС та Держриби підписати протокол з державою-окупантом на 2020 рік з розподілу лову риби їх плани щодня міняються.

Ще вчора причетні посадовці хотіли політично прикритися якимось "круглим столом", але зараз вирішили що цього недостатньо, пише на своїй сторінці Facebook головний редактор головний редактор BlackSeaNews Andrii Klymenko.

Тому, як кажуть наші джерела, вже пішов лист на Прем'єра з проханням погодити проведення рибної комісії та підписання протоколу.

Також це питання буде винесене на спільне засідання аграрного та екологічного комітетів ВР, яке планується в середу. Без підтримки Прем'єра та парламентарів комісія засідати не буде. Таким чином відповідальність за власні брудні оборудки відповідні ділки намагаються перекласти на парламентську більшість та голову Уряду.

Довідково: йдеться про щорічний протокол до "Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14.09.1993 р."

Я вже не кажу про співробітництво з ворогом. Але щорічно "рибна мафія" в тому числі де-факто визнає окупацію Криму та частини території Донецької області... Також в рамках цих протоколів під виглядом "вивчення запасів бичка" в Азовському морі біля берегів України (районів ООС), в тому числі біля окупованого Новоазовська, працює розвідувальне судно РФ (немовби "дослідницьке").

Закликаємо уряд та депутатів нарешті покласти край співробітництву з ворогом! Закликаємо відомства, що традиційно залучаються до цього, відкликати своїх представників зі складу української делегації...

А як же ловити рибу? Я та інші експерти багато разів про це писали - треба в односторонньому порядку покінчити з цим "внутрішнім морем" та встановити (оголосити) державний морський кордон України в Азовському морі та прилеглу зону, це 12+12 миль, а також виключну економічну зону. І захищати їх.

Моя стаття про цю проблему (річної давнини) - в першому коментарі.

Прохання до ЗМІ не звертатися про уточнення - як журналіст, як ви розумієте самі, маю законне право не розкривати свої джерела.