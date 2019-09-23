Молдовські соціалісти вимагають, щоб уряд відкликав поправки до закону "Про прокуратуру" - якщо цього не трапиться, уряду Санду вже в п’ятницю загрожує відставка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Після зустрічі фракції соціалістів з прем'єр-міністром Маєю Санду у п’ятницю соціаліст Василь Боля на брифінгу розірвав копію коаліційної угоди між ПСРМ і ACUM. Боля заявив, що Санду грубо порушила підписані у вересні домовленості.

Він назвав Санду "симбіозом між Філатом і Плахотнюком" і сказав, що "випускники Гарварду" з уряду влаштували в країні "безлад".

Втім, за його словами, фракція соціалістів хоче зберегти коаліцію і діючий уряд. Для цього уряд повинен відкликати поправки в закон "Про прокуратуру", після чого соціалісти готові обговорювати необхідні заходи щодо реформи юстиції в парламенті.

8 листопада о 15:00 за місцевим часом молдовський парламент розгляне поправки до закону "Про прокуратуру". В уряді тоді відзначили, що через необхідність терміново внести ці поправки кабмін бере на себе відповідальність за них перед парламентом.

Якщо парламент не погодиться з поправками, він повинен буде відправити уряд у відставку.

Президент Молдови Ігор Додон 7 листопада висловив упевненість, що уряд Санду з імовірністю 90% піде у відставку.

Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.

До цього міністр юстиції Стамате анулювала результати конкурсу на посаду генпрокурора. Вона розповіла, що один з членів комісії занижував оцінки кандидатам, які отримали досить високий бал у інших членів комісії. Партія соціалістів у свою чергу зажадала від Стамате добровільно піти у відставку.