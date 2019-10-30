У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону 8 листопада завершилося засідання у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір», фігуранти якого виступили з останнім словом.

Як передає проєкт Радіо Свобода, наступне засідання, на якому мають винести вирок, заплановане на 12 листопада.

Російські прокурори вимагають загалом 98,8 років позбавлення волі для шістьох фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір»: Мусліму Алієву – 20 років позбавлення волі, Інверу Бекірову – 20,6 років, Емір-Усеїну Куку – 15 років, Вадиму Сіруку – 15 років, Арсену Джеппарову – 13,6 років, Рефату Алімову – 14,6 років в’язниці.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».