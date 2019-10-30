Український генконсул відвідав кримськотатарських політв’язнів в ростовському СІЗО Росії

14:15 08.11.2019   Крым

Генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з кримськими політв’язнями в ростовському СІЗО.

Як повідомляє громадська організація «Кримська солідарність», зустріч відбулася 6 листопада, передає Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, консул зустрівся з Наріманом Мемедеміновим, Інвером Бекіровим, Арсеном Джеппаровим, Рефатом Алімовим, Еміром-Усеіном Куку, Вадимом Сіруком, Муслімом Алієвим.

За словами консула, він поговорив із кожним з них.

«Муслім Алієв багато питав про ситуацію в світі, про відносини між Україною та Росією, обговорили і його справу. З Інвером Бекіровим окремо поговорили на тему його здоров’я і доступу до переданих ліків. На умови утримання особливо не скаржилися, трохи на інформаційний голод. Наріман багато питав про ситуацію в світі в цілому, обговорили «політику». Енергії у нього багато», – розповів український дипломат.

При цьому він повідомив, що від російської служби виконання покарань отримав відмову в побаченні з усіма чотирма фігурантами «першою бахчисарайської групи», оскільки в Москві їх розглядають як «громадян Росії».

«Ми знайдемо шляхи потрапити до них, з часом, але вже як звичайні візитери, на підставі Кримінально-виконавчого кодексу Росії, але розмова буде через телефон», – зазначив Малишевський.

8 листопада в підконтрольному Кремлю Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону проходить засідання у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір», фігуранти якого виступають з останнім словом.

Напередодні представник США в ОБСЄ закликав Кремль звільнити кримськотатарських блогерів і правозахисників.



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