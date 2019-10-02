Туреччина візьме участь в добудові корвету проєкту 58250

15:15 08.11.2019   Украина

Міністерства оборони України під час проведення виставки «Зброя та безпека – 2019» обговорили з турецькою стороною питання їх участі в програмі будівництва корвету проєкту 58250.

Про це на брифінгу в Інформаційному агентстві АрміяInform розповів начальник управління ВТП та формування ДОЗ Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак, повідомляє Український мілітарний портал.

Окрім Туреччини в проєкті зацікавлені США, які зі свого боку готові надати пропозиції щодо комплектування корабля відповідними системами озброєння, живучості, двигунами тощо.

Турецька сторона також висловила готовність побудувати головний корабель для України, а в перспективі – і корвети для власних збройних сил за цим проєктом.

– На сьогодні ми маємо проєкт, де передбачено значну кількість комплектовання іноземного виробництва, зокрема і озброєння. І не всі іноземні постачальники готові повертатися до реалізації цього проєкту через неритмічне фінансування або на невигідних для нас умовах, – зазначив Владислав Шостак.

Також зараз важливо визначити головного виконавця програми будівництва, тому що ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», де нині перебуває недобудований корпус першого українського корвета, виставлено на продаж за рішенням Господарського суду Миколаївської області.

Тож наразі тривають пошуки іншого підприємства, яке б гарантувало продовження будівництва корабля, щоб укласти з ним відповідний контракт.

Владислав Шостак зауважив, що для добудови корвету проєкту 58250 можна лише за умови належного фінансування програми з бюджету Міноборони, а це 2 мільярди гривень щорічно впродовж трьох років.

Проектування корвету проєкту 58250 розпочалося у 2007 році.  Закладка відбулась у 2011-у році та будівництво тривало з різними темпами до 2013-го року.

Міністерство оборони запропонувало завершити роботи зі зварювання корпуса на території “Чорноморському суднобудівному заводі” де орендувати його площі, спустити корпус корвету на воду і після чого відбуксувати на ДП «Миколаївський суднобудівний завод» де здійснити добудову корабля.

Станом на зараз корпус готовий на 80%, а корвет в цілому на 32%.

Після призупинення програми у червні 2014-го року, для відновлення робіт необхідно до одного мільярду гривень.

Всього завершення будівництва та повного оснащення різноманітним обладнанням з добудовою потрібно 5,8 мільярда гривень на головний корвет. У разі використання вітчизняного обладнання та озброєння вартість буде меншою.

Його короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: повна: 2650 т
Довжина:
максимальна: 112,0 м
по КВЛ: 100,0 м
Ширина: максимальна: 13,5 м
Осадка: 3,5 м
Потужність: головні дизелі та дизель-генератори
Двигуни: Газо-турбинна установка
Швидкість: не менше 30 вуз.
Дальність плавання: 4000 миль (14 вуз.)
Автономність: 30 діб
Екіпаж: 110 осіб.



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