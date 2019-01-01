Допінг-скандал: президент WADA обіцяє Росії "гостру реакцію"

13:45 08.11.2019   Россия

Реакція на можливі маніпуляції Росії з базою даних Московської лабораторії, де зберігалися проби російських спортсменів за 2012-2015 роки, у разі їх підтвердження має бути гострою.

На цьому під час закриття П'ятої всесвітньої конференції з питань допінгу в спорті у польському місті Катовіце (південь РП) заявив новобраний президент Всесвітньої антидопінгового агентства (WADA), екс-міністр спорту Польщі Вітольд Банька, повідомляє Укрінформ.

“Я вже багато разів згадував у своїх виступах, що зараз у відповідності із встановленими правилами очікую на аналіз і рекомендації CRC (комітету з оцінки дій, Compliance Review Committee), що стосується справи Росії. Якщо ми виявимо якісь маніпуляції, то реакція повинна бути гострою”,- заявив Банька.

Він зауважив, що перед ним на посаді президента багато викликів, з якими він намагатиметься упоратися.

У вересні WADA виявило ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік. Пізніше голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. Він вважає, що таким чином там намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також заявив, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.

Наприкінці жовтня WADA отримало від РУСАДА і Міністерства спорту РФ пояснення у зв'язку з виявленими невідповідностями. Доповідь про можливі порушення в Московській антидопінговій лабораторії WADA розгляне до кінця листопада.

Якщо російську сторону визнають винною в порушеннях, спортсмени з РФ можуть бути відсторонені від Олімпіади-2020 у Токіо та інших міжнародних турнірів.

Банька очолить WADA з 1 січня 2020 року.



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