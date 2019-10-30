9 листопада 2016 року троє українців були затримані підрозділами ФСБ в окупованому Севастополі.



Сьогодні, 8 листопада, у пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконферецнія на тему: «Справа диверсантів: три роки потому».



Завтра, 9 листопада, виповнюється рівно три роки, як двоє членів редакційної колегії часопису «Чорноморська безпека», Олексій Бессарабов і Дмитро Штибликов, а також Володимир Дудка лишаються в російських катівнях.



9 листопада 2016 року вони були затримані підрозділами ФСБ в окупованому Севастополі і звинувачені у сфальсифікованій справі з підготовки диверсій в анексованому Криму. Наразі вони перебувають в кремлівських застінках разом з іншими 113 політичними бранцями. Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці.



Так званий суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову. 23 жовтня стало відомо, що засуджених російським судом у так званій «справі українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку.



Безумовне звільнення українських громадян зі «списку Сенцова» мало би стати проявом доброї волі путінського режиму, його налаштованості на завершення війни проти України, однак насправді вони стали предметом політичного шантажу нової української влади з боку Кремля.