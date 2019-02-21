Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в черговий раз використав мільйони біженців, розміщених у країні, як розмінну монету в суперечці з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

Виступаючи разом з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у четвер, він сказав журналістам, що біженці будуть допущені до Європи, якщо ЄС не надасть більше підтримки.

"Незалежно від того, отримуємо ми підтримку чи ні, ми будемо продовжувати допомагати гостям, яких ми приймаємо. Але, якщо це не спрацює, тоді нам доведеться відкрити двері", - сказав він.

Ердоган у минулому робив подібні заяви, які часто розглядаються як засіб тиску на Європейський Союз, який має намір підтримувати угоду з Анкарою в 2016 році, щоб запобігти напливу людей на грецькі острови.

У 2016 році ЄС та Туреччина домовилися зупинити масовий приплив мігрантів та біженців до Європи через грецькі острови, що знаходяться поблизу Туреччини. З цією метою ЄС виділив Туреччині загалом 6 мільярдів євро.