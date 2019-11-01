Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання

11:37 08.11.2019   Румыния

В Румунії у неділю відбудеться перший тур президентських виборів, на яких, як очікується, перемогу здобуде чинний президент Клаус Йоганніс.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, останні опитування віддають Йоганнісу також перемогу в другому турі, не залежно від того, хто буде його опонентом.

За словами оглядачів, за підтримки уряду меншості ліберального прем'єр-міністра Людовика Орбана, союзника, який в понеділок отримав вотум довіри в парламенті, Йоганніс зможе призначити головних прокурорів, які рішуче боротимуться з повсюдною корупцією.

Його переобрання може також підвищити шанси Ліберальної партії сформувати коаліційний уряд після парламентських виборів, які повинні відбутися в 2020 році.

"Ні для кого не новина, що я дуже хочу справедливого правосуддя та ефективної боротьби з корупцією", - сказав Йоганніс на початку цього місяця.

Упродовж свого першого терміну Йоганніс намагався обмежити судову реформу правлячих соціал-демократів, яка, за словами Брюсселя та Вашингтона, загрожувала верховенству права і викликала найбільші протести у країні за останні три десятиліття.



Ще на цю тему:

20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
16:31 30.05.2019
Президент Румынии требует немедленной отставки министров иностранных и внутренних дел
10:31 27.05.2019
В Румунії відбувся антикорупційний референдум
13:19 15.09.2017
В Румынии расследуют возможную фальсификацию президентских выборов 2009 года
09:08 12.12.2016
В Румынии прошли парламентские выборы
16:42 08.12.2016
Румыния увеличит число заграничных избирательных участков
09:08 08.12.2016
В Молдове откроют 35 участков для участия в выборах в Румынии
09:15 05.12.2016
Социологи назвали будущего победителя парламентских выборов в Румынии
09:55 01.09.2016
Парламентские выборы в Румынии пройдут 11 декабря
15:44 21.07.2016
Экс-президент Румынии нацелился на кресло премьера
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 08.11.2019
Допінг-скандал: президент WADA обіцяє Росії "гостру реакцію"
11:22 08.11.2019
Росія розмістила вертольоти на сирійсько-турецькому кордоні
08:45 08.11.2019
Бундестаг не зміг проголосувати щодо поправок до газової директиви через відсутність кворуму
20:00 07.11.2019
Бундестаг уночі обговорить захист Nord Stream 2 від санкцій
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 08.11.2019
По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу
11:55 08.11.2019
Ердоган хоче більше підтримки ЄС, погрожує відкрити мігрантам двері в Європу
09:30 07.11.2019
Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 08.11.2019
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі "Україна проти Росії"
16:45 08.11.2019
До 2025 года государство выйдет из стивидорной деятельности
16:30 08.11.2019
У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму
16:15 08.11.2019
ЄС має чіткі правила: Брюссель відреагував на намір Німеччини "захистити" Nord Stream 2
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд