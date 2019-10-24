Росія розмістила вертольоти на сирійсько-турецькому кордоні

11:22 08.11.2019   Россия

Російські військові вирішили щодня використовувати вертольоти армійської авіації для патрулювання кордону на півночі Сирії.

Про це повідомив журналістам льотчик Повітряно-космічних сил Росії Дмитрій Іванов, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Вильоти відбуватимуться щодня по всіх напрямках патрулювання", - сказав він.

За словами Іванова, вертольоти супроводжуватимуть колони російської військової поліції і забезпечуватимуть безпеку в зонах патрулювання.

"Приступили до виконання спеціальних завдань з повітряного патрулювання північних провінцій Сирійської Арабської Республіки. Повітряне патрулювання проводиться за кількома напрямками. Польоти виконуються групами вертольотів у складі пар на висоті 50-60 метрів", - сказав Іванов.

Патрулювання на півночі Сирії проводиться в рамках Меморандуму, який в жовтні в Сочі підписали лідери Росії і Туреччини.

1 і 5 листопада російська військова поліція і прикордонна служба Туреччини провели спільне патрулювання на півночі Сирії.

Як повідомлялося, місцеві жителі закидали камінням турецько-російський патруль у Сирії.



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