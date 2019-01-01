По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу

12:45 08.11.2019   Турция

7 ноября контейнерный поезд сообщением Сиань-Анкара-Прага прошел по тоннелю Мармарай под проливом Босфор и прибыл на станцию Казлычешме в Стамбуле.

Отправившись из Сианя, он проследовал транзитом через казахстанскую пограничную станцию Алтынколь и далее по территории Казахстана до каспийского порта Актау, где контейнеры были перегружены на фидерное судно и доставлены в порт Баку, а оттуда 6 ноября состав прибыл в столицу Турции Анкару.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на турецкие СМИ.

Поезд длиной 820 м перевозит 42 сорокафутовых контейнера с электроникой. Его маршрут длиной 8500 км проходит по территории 10 стран - помимо Китая и Турции, это Казахстан, Азербайджан, Грузия, Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия и Чехия. Время в пути до станции назначения в Праге составляет 20 суток.

Прямое железнодорожное сообщение из Азии в Европу через Турцию по Транскаспийскому международному транспортному маршруту стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию двух железных дорог: Баку-Тбилиси-Карс 30 октября 2017 года и Халкали-Стамбул-Гебзе 12 марта 2019 года.

Китайское правительство в последнее время существенно сокращает субсидирование Нового шелкового пути.



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