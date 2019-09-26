Пристайко та Епіфаній обговорили утиски вірян в Криму та ОРДЛО

11:45 08.11.2019   Крым

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у четвер, 7 листопада, провів першу зустріч із Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зазначається, що обговорювали ситуацію з порушеннями прав вірян Православної Церкви України на окупованих територіях України - на Донбасі та в Криму.

Пристайко поінформував про заходи МЗС щодо захисту свободи віросповідань та доведення до міжнародної спільноти кричущих фактів порушень прав людини у релігійній сфері на окупованих територіях.

"У цьому контексті Блаженнійший Епіфаній розповів міністру про зустрічі у ході свого нещодавнього візиту до США, зокрема, з Державним секретарем США Майклом Помпео. Митрополит Київський і всієї України поінформував про налагодження церковного спілкування з іноземними православними церквами", - йдеться в повідомленні.

Раніше митрополит Епіфаній заявляв, що на окупованих територіх України відбуваються переслідування і гоніння щодо ПЦУ.

 



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