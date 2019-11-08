Чи може Росія піти на відкрите військове вторгнення в Україну: озвучено прогноз

12:30 08.11.2019   Украина

За своїм потенціалом Росія може піти на відкрите військове вторгнення в Україну, адже її війська щороку проводять навчання уздовж українського кордону, в тому числі і на території Білорусі, але це може обернутися для глави Кремля Володимира Путіна великими проблемами.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос.

За його словами, в Росії розробляються різні варіанти агресії проти України - нанесення ракетних ударів, щоб повторити югославський варіант, а потім ввести війська; не вводити війська, а просто високоточними ракетними ударами поставити Україну на коліна.

"Вони (росіяни, - "Апостроф") зміцнюють свої війська в Криму, створюючи там організаційно-штатні структури, що дозволяють в найкоротші терміни здійснити розгортання військ, щоб завдати удару з боку Криму. З боку Чернігівської і Сумської області (київський напрямок, - "Апостроф") у них взагалі може не виникнути проблем..." - підкреслив Кривонос.

Він додав, що військовий потенціал Росії дуже великий, тому головне завдання для України - це організація територіальної оборони. Кремль може піти на агресію, але йому потім вкрай важко буде утримати все під контролем.

"Для Кремля дуже важливо - як можна швидше поставити тут (в Україні, - "Апостроф") маріонетковий уряд, який почав би танцювати під їхню дудку. Їм буде ще простіше домогтися успіху, якщо вони заздалегідь зроблять так, щоб ми один одного ненавиділи", - підсумував заступник секретаря РНБО.



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