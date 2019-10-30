"Масштаб трагедії не можна собі уявити": названо екологічні наслідки російської окупації в Криму
|12:15 08.11.2019
|Крым
В окупованому Криму вирубили дерева, яким було 800 років.
Про це заявила голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, коментуючи екологічну ситуацію на окупованих територіях України, передає УНІАН.
"Частина територій може відновитися. Але є речі, коли про масштаб трагедії навіть не можна собі уявити. Наведу вам приклад: в окупованому Криму російська влада безконтрольно дає дозволи на вирубування найцінніших лісових насаджень, наприклад унікальної популяції ялівця, це реліктова рослина, це дерева, яким було навіть 800 років. І за ці кілька років частина цих дерев вже знищена, а територія пішла під забудови. Це просто неспівмірні втрати. Що стосується Донбасу, то значна територія Луганського степового заповіднику була пошкоджена ще в 2014 році, коли важка техніка російська перетнула кордон, йшла по цим унікальним степовим ділянкам. І відновити природні степові ділянки просто практично буде неможливо. Постраждало 28 тисяч гектарів лісових насаджень", – заявила Тимочко.
Ще на цю тему:
У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму
За час окупації у Крим переселили 140 тисяч росіян
Оккупанты построят два новых СИЗО в Крыму
Оккупанты Крыма согласовали "приватизацию" акционерных обществ «Крым-Вино» и «Керченский металлургический завод»
"Я середній, такий, як усі" - дослідили, як живуть малозабезпечені поблизу кордону з анексованим Кримом
Чубаров рассказал о крымской катастрофе
Крым возглавил список регионов с наибольшим количеством нелегальных страховых брокеров
Моряки с судна "Норд" все еще сидят без судна и зарплаты