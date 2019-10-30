В окупованому Криму вирубили дерева, яким було 800 років.

Про це заявила голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, коментуючи екологічну ситуацію на окупованих територіях України, передає УНІАН.

"Частина територій може відновитися. Але є речі, коли про масштаб трагедії навіть не можна собі уявити. Наведу вам приклад: в окупованому Криму російська влада безконтрольно дає дозволи на вирубування найцінніших лісових насаджень, наприклад унікальної популяції ялівця, це реліктова рослина, це дерева, яким було навіть 800 років. І за ці кілька років частина цих дерев вже знищена, а територія пішла під забудови. Це просто неспівмірні втрати. Що стосується Донбасу, то значна територія Луганського степового заповіднику була пошкоджена ще в 2014 році, коли важка техніка російська перетнула кордон, йшла по цим унікальним степовим ділянкам. І відновити природні степові ділянки просто практично буде неможливо. Постраждало 28 тисяч гектарів лісових насаджень", – заявила Тимочко.







