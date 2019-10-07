Мінімальна вартість залізничних квитків на поїзди з Москви до Сімферополя в вагоні купе – 2966 рублів (1144 гривні – КР), із Санкт-Петербурга до Севастополя в плацкарті – 3500 рублів (1350 гривень – КР).

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС, передає Главком.



При визначенні вартості квитків, пише ЗМІ з посиланням на перевізника, застосовуватиметься динамічне ціноутворення, тобто вартість квитків може варіюватися залежно від попиту, сезонності та інших факторів.



«Вартість проїзду з Москви до Сімферополя в вагоні СВ коштує від 9952 рублів (3840 гривень – КР). Вартість квитків із Санкт-Петербурга в купе – від 3906 рублів (1508 гривень – КР)», – цитує ТАСС пресслужбу компанії-перевізника.



Компанія «Гранд Сервіс Експрес», яка є оператором пасажирських перевезень із Росії в анексований Крим, заявила про намір відкрити продаж квитків 8 листопада.



24 вересня російські ЗМІ повідомили, що тепловоз у тестовому режимі проїхав залізничною частиною Керченського мосту. За інформацією керівника компанії «Стройгазмонтаж», російського бізнесмена Аркадія Ротенберга, рух залізничною частиною мосту планується запустити в грудні 2019 року.



Раніше окупаційна влада обіцяла пустити 166 «нових вагонів» Керченським мостом. Директор «Кримської залізниці» Олексій Гладилін оголосив, що після запуску залізничної частини Керченського мосту ним курсуватимуть пасажирські поїзди з 11 міст сусідньої Росії.



У травні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що залізницю через Керченський міст добудують «з випередженням графіка».



Рух вантажних потягів Керченським мостом планується запустити в червні 2020 року.