Раніше окупаційна влада обіцяла пустити 166 «нових вагонів» Керченським мостом

12:01 08.11.2019   Крым

Мінімальна вартість залізничних квитків на поїзди з Москви до Сімферополя в вагоні купе – 2966 рублів (1144 гривні – КР), із Санкт-Петербурга до Севастополя в плацкарті – 3500 рублів (1350 гривень – КР).

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС, передає Главком.

При визначенні вартості квитків, пише ЗМІ з посиланням на перевізника, застосовуватиметься динамічне ціноутворення, тобто вартість квитків може варіюватися залежно від попиту, сезонності та інших факторів.

«Вартість проїзду з Москви до Сімферополя в вагоні СВ коштує від 9952 рублів (3840 гривень – КР). Вартість квитків із Санкт-Петербурга в купе – від 3906 рублів (1508 гривень – КР)», – цитує ТАСС пресслужбу компанії-перевізника.

Компанія «Гранд Сервіс Експрес», яка є оператором пасажирських перевезень із Росії в анексований Крим, заявила про намір відкрити продаж квитків 8 листопада.

24 вересня російські ЗМІ повідомили, що тепловоз у тестовому режимі проїхав залізничною частиною Керченського мосту. За інформацією керівника компанії «Стройгазмонтаж», російського бізнесмена Аркадія Ротенберга, рух залізничною частиною мосту планується запустити в грудні 2019 року.

Раніше окупаційна влада обіцяла пустити 166 «нових вагонів» Керченським мостом. Директор «Кримської залізниці» Олексій Гладилін оголосив, що після запуску залізничної частини Керченського мосту ним курсуватимуть пасажирські поїзди з 11 міст сусідньої Росії.

У травні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що залізницю через Керченський міст добудують «з випередженням графіка».

Рух вантажних потягів Керченським мостом планується запустити в червні 2020 року. 



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