Бундестаг не зміг проголосувати щодо поправок до газової директиви через відсутність кворуму
|08:45 08.11.2019
|Россия
Німецький Бунедстаг не зміг проголосувати за внесений федеральним урядом законопроект про «поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державам – не членами ЄС» через відсутність кворуму.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Було віддано 133 голосів. Для кворуму необхідні 355 голосів. Таким чином парламент не має кворуму. Я закриваю засідання і оголошую чергове засідання о 9 ранку п’ятниці, 8 листопада», - проголосив головуючий.
Слід зауважити, що така ситуація сталася після того, як на поіменному голосуванні наполягла фракція «Альтернативи для Німеччини». Адже до цього президіум тримався думки, що кворуму достатньо і на підставі того, що «за» (шляхом підняття рук) висловилися ХДС/ХСС, СДПН, СвДП, «проти» АдН і Зелені, «утрималися» Ліві, схилявся до того, що рішення можна вважати прийнятим.
Голосування відбувалося о 2 ночі.
Ще на цю тему:
Україна готується отримувати газ через Балкани
Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild
Єврокомісія не коментує рішення Данії щодо Nord Stream 2
Правила Третього енергопакету мають поширюватися на "Північний потік-2" - МЗС України
Financial Times: Данія може зірвати запуск «Північного потоку-2»
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
Данія відмовила "Газпрому" в маршруті "Північного потоку-2"