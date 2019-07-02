Росія має звільнити усіх українських політв’язнів – США в ОБСЄ

11:01 08.11.2019   Украина

Росії має звільнити усіх українських політичних в'язнів, які залишаються в російських тюрмах.

Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 7 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

 “Ми шкодуємо, що небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів "Нормандського квартету" блокує можливість прогресу в ключових питаннях. Тим часом багато українських  політичних в'язнів залишаються в російських тюрмах.  Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї", - заявив він.

Американський дипломат також закликав Росію звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.

Заступник глави місії США при ОБСЄ додав, що на сході України продовжує тривати гуманітарна катастрофа, причиною якої є Росія.



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