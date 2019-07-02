Росія має звільнити усіх українських політв’язнів – США в ОБСЄ
|11:01 08.11.2019
|Украина
Росії має звільнити усіх українських політичних в'язнів, які залишаються в російських тюрмах.
Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 7 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Ми шкодуємо, що небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів "Нормандського квартету" блокує можливість прогресу в ключових питаннях. Тим часом багато українських політичних в'язнів залишаються в російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї", - заявив він.
Американський дипломат також закликав Росію звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.
Заступник глави місії США при ОБСЄ додав, що на сході України продовжує тривати гуманітарна катастрофа, причиною якої є Росія.
Ще на цю тему:
До складу місії ОБСЄ в Україні входить 35 росіян, - InformNapalm
Генсек ОБСЄ сказав, чого очікує від сьогоднішньої зустрічі у "нормандському форматі"
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе современную российскую станцию помех
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию разведки «Кредо-М1»
Арьев: Россию не вернули в ПАСЕ, но риск очень большой
США закликали "Росію і ті сили, які вона озброює, очолює, і які воюють в Україні, надати СММ повний доступ на всю територію України"
МЗС Туреччини назвав ім'я нового глави місії ОБСЄ в Україні
Україна, США та Канада закликали в ОБСЄ звільнити Сущенка