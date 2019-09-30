Представники ВМС України та Румунії обговорили питання подальшого двостороннього військового співробітництва та безпеки у Чорноморському регіоні.

З 05 по 08 листопада, в Румунії делегація Військово-Морських Сил ЗС України разом з представниками Збройних Сил Румунії обговорили питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва та зміцнення сучасної системи регіональної безпеки у Чорноморському регіоні, повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Українську сторону особисто очолив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко. Мета заходу – продовження діалогу між ВМС ЗС України та МС Румунії, обговорення актуальних питань регіональної безпеки, визначення пріоритетних напрямів двостороннього військового співробітництва.

Протягом чотирьох діб представники національного флоту провели ряд важливих зустрічей та обговорили низку питань у військово-морській сфері з виконуючим обов’язки начальника Генерального штабу ЗС Румунії, командувачем Морських Сил Румунії, начальником Академії Морських Сил Румунії та начальником Центру водолазної підготовки.

Необхідність такого візиту полягає в реалізації завдань, спрямованих на нарощування спільних зусиль зі стабілізації безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, впровадження заходів з обміну досвідом, продовженню та визначенню основних напрямів двостороннього військового співробітництва, та планування заходів з підвищення рівня взаємосумісності між ВМС двох країн за стандартами НАТО.

Також під за час візиту представники української сторони відвідали Фрегат МС Румунії F222 «Реджина Марія» та вітрильник «MIRCEA», на якому цього року курсанти Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська Морська Академія» проходили морську практику.

Важило відмітити, що Україна та Румунія активно співпрацюють під час участі у міжнародних військових навчаннях, таких як «Сі Бриз», «Посейдон», «Платинум Ігл», та другий рік поспіль разом проводять двосторонні навчання "Ріверайн", де відпрацьовують заходи по підвищенню взаємосумісності у складі корабельно-катерних груп.