Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні

11:15 08.11.2019   Румыния

Представники ВМС України та Румунії обговорили питання подальшого двостороннього військового співробітництва та безпеки у Чорноморському регіоні.

З 05 по 08 листопада, в Румунії делегація Військово-Морських Сил ЗС України разом з представниками Збройних Сил Румунії обговорили питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва та зміцнення сучасної системи регіональної безпеки у Чорноморському регіоні, повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Українську сторону особисто очолив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко. Мета заходу – продовження діалогу між ВМС ЗС України та МС Румунії, обговорення актуальних питань регіональної безпеки, визначення пріоритетних напрямів двостороннього військового співробітництва.

Протягом чотирьох діб представники національного флоту провели ряд важливих зустрічей та обговорили низку питань у військово-морській сфері з виконуючим обов’язки начальника Генерального штабу ЗС Румунії, командувачем Морських Сил Румунії, начальником Академії Морських Сил Румунії та начальником Центру водолазної підготовки.

Необхідність такого візиту полягає в реалізації завдань, спрямованих на нарощування спільних зусиль зі стабілізації безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, впровадження заходів з обміну досвідом, продовженню та визначенню основних напрямів двостороннього військового співробітництва, та планування заходів з підвищення рівня взаємосумісності між ВМС двох країн за стандартами НАТО.

Також під за час візиту представники української сторони відвідали Фрегат МС Румунії F222 «Реджина Марія» та вітрильник «MIRCEA», на якому цього року курсанти Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська Морська Академія» проходили морську практику.

Важило відмітити, що Україна та Румунія активно співпрацюють під час участі у міжнародних військових навчаннях, таких як «Сі Бриз», «Посейдон», «Платинум Ігл», та другий рік поспіль разом проводять двосторонні навчання "Ріверайн", де відпрацьовують заходи по підвищенню взаємосумісності у складі корабельно-катерних груп.

 



Ще на цю тему:

16:30 01.11.2019
Молоді учасники Львівського Безпекового форуму обговорили майбутнє Балто-Чорноморського регіону / Відео
09:30 25.10.2019
Литва і Канада посилять співпрацю з Україною в оборонній сфері
11:15 16.10.2019
Могеріні: Зміцнення України є одним з головних інтересів Євросоюзу
20:10 30.09.2019
Уряд розробляє План оборони України за принципами НАТО
18:00 17.07.2019
Водна поліція почала відпрацювання узбережжя Чорного та Азовського морів
13:41 19.04.2019
Україна підпише угоду про військове співробітництво з Boeing
17:41 11.04.2019
Безпеку України гарантуватиме незмінність курсу на НАТО і продовження оборонної реформи - Полторак
21:01 01.03.2019
Україна пропонує Грузії і Молдові спільно зміцнювати безпеку Чорноморського регіону
09:21 15.02.2019
Міністри оборони України та Румунії узгодили спільні дії стосовно безпеки в Чорному морі
14:15 11.01.2019
Украина и Литва обсудили координацию совместных усилий по противодействию агрессии РФ
15:15 04.10.2018
Украина работает над радиолокационной защитой побережья Черного и Азовского морей - представитель президента
11:20 27.09.2018
Выделение Украине $ 250 млн на оборону одобрено палатой представителей США
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 08.11.2019
Допінг-скандал: президент WADA обіцяє Росії "гостру реакцію"
11:22 08.11.2019
Росія розмістила вертольоти на сирійсько-турецькому кордоні
08:45 08.11.2019
Бундестаг не зміг проголосувати щодо поправок до газової директиви через відсутність кворуму
20:00 07.11.2019
Бундестаг уночі обговорить захист Nord Stream 2 від санкцій
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 08.11.2019
По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу
11:55 08.11.2019
Ердоган хоче більше підтримки ЄС, погрожує відкрити мігрантам двері в Європу
09:30 07.11.2019
Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 08.11.2019
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі "Україна проти Росії"
16:45 08.11.2019
До 2025 года государство выйдет из стивидорной деятельности
16:30 08.11.2019
У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму
16:15 08.11.2019
ЄС має чіткі правила: Брюссель відреагував на намір Німеччини "захистити" Nord Stream 2
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд