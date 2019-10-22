Новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському. Це сталося в Маріїнському палаці.

Про це повідомляє прес-служба представництва Євросоюзу в Україні на своїй сторінці Facebook, передає Українські Новини.

"Для мене велика честь представляти Європейський Союз в Україні і очолювати одне з найбільших представництв ЄС. Як посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно вдосконалюються, а також над тим, щоб наблизити ЄС та України один до одного", - цитує слова дипломата прес-служба.

Після формальних представлень Маасикас і Зеленський обговорили реформи, спрямовані на покращення рівня життя українців.

Як повідомлялося раніше, раніше повідомлялося, що новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасикас.

А раніше глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що імідж України в Західній Європі не відповідає реаліям.