Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні
|11:30 08.11.2019
|Украина
Новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському. Це сталося в Маріїнському палаці.
Про це повідомляє прес-служба представництва Євросоюзу в Україні на своїй сторінці Facebook, передає Українські Новини.
"Для мене велика честь представляти Європейський Союз в Україні і очолювати одне з найбільших представництв ЄС. Як посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно вдосконалюються, а також над тим, щоб наблизити ЄС та України один до одного", - цитує слова дипломата прес-служба.
Після формальних представлень Маасикас і Зеленський обговорили реформи, спрямовані на покращення рівня життя українців.
Як повідомлялося раніше, раніше повідомлялося, що новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасикас.
А раніше глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що імідж України в Західній Європі не відповідає реаліям.
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