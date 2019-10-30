Коллегия проекта «Память народа» (Paměť národa) общественной организации Post Bellum обнародовала письмо с извинениями президенту и премьер-министру Украины за «поведение главы чешского государства Милоша Земана во время празднования 101-й годовщины образования Чехословакии на Пражском Граде 28 октября».

Об этом сообщает "Радио Прага", передает «ОстроВ».

В сообщении напоминается, что в тот день по приглашению президента ЧР на торжественный прием пришли представители крымскотатарской организации «Къырым бирлиги», известной своим лояльным отношением к Кремлю и выражающей поддержку Москве в противовес Меджлису крымскотатарского народа. На мероприятии, в частности, присутствовала член «Къырым бирлиги» Тамила Ниметуллаева.

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш, комментируя участие представителей «Къырым бирлиги», заявил, что ему было неизвестно о приглашении прокремлевских активистов из оккупированного Россией Крыма. Министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что не «стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом».

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в комментарии информагентству ČTK подчеркнул, что позиция президента Чехии «остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной».

Тем не менее, посольство Украины в Праге назвало их присутствие провокацией, направленной на легализацию аннексии Крыма и нанесение ущерба украинско-чешским отношениям.

«Мы считаем поведение президента Земана аморальным. Встречи главы нашего государства с коллаборационистами, которые призваны создать впечатление, что аннексия территории иностранного государства является законной, если того желают ее жители, помогает оккупационному режиму, несущему ответственность за ничем неоправданное насилие, совершенное в отношении другой страны», - говорится в письме, которое 6 ноября лично передал глава коллегии «Память народа» Ян Добровский сотрудникам посольства Украины в Праге.

