Кулеба сподівається на "промисловий безвіз" з ЄС

10:30 08.11.2019   Украина

Віцепрем’єр з питань європейської та євроаталантичної інтеграції Дмитро Кулеба сподівається на “промисловий безвіз” з ЄС.

Про це він сказав під час сесії “Глобальні виклики для українських експортерів” в рамках міжнародної конференції “Торгові війни: мистецтво захисту”, передає Урядовий портал, повідомляє День.

На думку Віце-прем’єр-міністра, за умови збереження нинішньої структури українського експорту його обсяг в ЄС вже незабаром може досягти своєї “стелі”.

“Зважаючи на те, що основна частина нашого експорту – це аграрна продукція та сировина, ми вже зараз бачимо, що темпи зростання нашого експорту поступово гальмуються. Торгівля з ЄС має бути збалансованою і задача Уряду полягає в тому, щоб знайти ефективні інструменти для її вирішення. Саме тому ми покладаємо великі надії на підписання угоди про “промисловий безвіз” – це повинно дати нові можливості для українського експорту і розширити асортимент експортованої продукції”, – вважає Кулеба.



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