Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів

09:45 08.11.2019   Болгария

Рада Міністрів Болгарії затвердила проект договору між Урядом Республіки Болгарія та Урядом Королівства Нідерландів на придбання двох мінних тральщиків.

Про це повідомляє dir.bg, передає Український мілітарний портал.

Вартість угоди складає 1,996 млн євро без податку на додану вартість. Остаточна ж ціна – 2,3952 млн євро.

Мова йде про купівлю двох мінних тральщиків класу Tripartite, які знаходяться на озброєнні рядку країн у тому числі і Болгарії.

Болгарський BGS Tsibar (32) (колишній бельгійський  Myosotis (M922), був введений до складу ВМС Бельгії у 1989-у році та в 2004-у був проданий Болгарії.

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 605 тонн (повна)
Довжина: 51,5 метри
Ширина: 8,96 метри
Осадка: 3,6 метри
Головна силова установка: дизельний двигун Werkspoor RUB 215 V12 потужністю 1370 кВт
Швидкість: 15 вузлів
Дальність плавання: 3 000 миль на швидкості 12 вузлів
Команда: 4 офіцера, 15 старшин та 17 матросів
Озброєння: три 12,7 мм кулемети
Спеціальне обладнання:
Thales Underwater Systems TSM 2022 Mk III Hull Mounted Sonar
SAAB Bofors Double Eagle Mk III Self Propelled Variable Depth Sonar
Consilium Selesmar Type T-250/10CM003 Radar

Тральщики класу Tripartite побудовані в 1981-1989 роках для флотів Франції, Бельгії й Нідерландів. Франція поставила в рамках спільного проекту мінно-тральне озброєння, Бельгія – електронні системи, Нідерланди – установки двигунів. Франція й Нідерланди придбали по 15 кораблів, Бельгія – 10. Сьогодні ці кораблі також полягають на озброєнні ВМС Пакистану, Індонезії, Латвії й Болгарії.

Болгарія раніше вже анонсувала про плани придбати ще два тральщика у Нідерландів, вперше про заговорили ще в 2010-у році, тоді вони мали бути доставлені після 2014-го року.



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