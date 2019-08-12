Україна та Туреччина планують спільно створити зенітно-ракетний комплекс середньої дальності
|10:01 08.11.2019
|Украина
Про це під час брифінгу в Інформаційному агентстві АрміяInform розповів начальник управління ВТП та формування ДОЗ Департаменту військово-технічної політики та розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України полковник Владислав Шостак.
За його словами, відповідне питання обговорювалося під час спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2019». При цьому будуть використані, як напрацювання та технології турецької сторони, так і українські, що були реалізовані при створенні високоточної ракети «Вільха».
З турецькими партнерами також обговорювалися питання щодо їхньої можливої участі в реалізації проєкту будівництва корветів для Військово-Морських Сил ЗС України.
Але це – перспектива. Натомість, вже маємо позитивний приклад такої співпраці – укладання угоди з турецькою стороною про закупівлю певної кількості оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar, а також боєприпасів до них. Важливо й те, що для ефективного використання цих БПЛА вже підготовлено кваліфікований персонал, який отримав відповідні сертифікати. Ближчим часом комплекс буде готовий до застосування за призначенням.
Загалом на цьогорічному міжнародному форумі «Зброя та безпека» в рамках поглиблення військово-технічного співробітництва було проведено зустрічі з представниками понад 30 іноземних делегацій. На них обговорювалися питання забезпечення вітчизняного війська сучасними, високотехнологічними зразками озброєння та військової техніки. А також щодо інтенсифікації співпраці на рівні підприємств в контексті запозичення іноземних технологій для виготовлення зразків ОВТ в нашій державі, а також реалізація того озброєння та військової техніки, які виробляють в Україні.
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