Підготовлений Німеччиною законопроект про пом'якшення Газової директиви Європейського союзу для газопроводу "Північний потік-2" не буде схвально сприйнятий ЄС і може бути оскаржений у суді.

Про це заявив торговий представник України - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка на брифінгу після конференції "Торговельні війни: мистецтво захисту", передає УНІАН.

«Максимум, чого досягне Німеччина і Єврокомісія таким саботажем - так це того, що будуть тривалі судові процедури, які також заблокують "Північний потік-2" у ситуації тотальної невпевненості. Судові процеси між Європейською комісією, урядом Німеччини, Польщею, Україною ... Між багатьма", - сказав він.

На думку Качки, така ініціатива Німеччини не буде схвалена Єврокомісією, яка має вагомий голос у таких питаннях.

«Ініціатива Німеччини - не зовсім в тому напрямі, який закладали Україна і Європейська Комісія. Не думаю, що це буде схвально сприйнято. Все одно йдеться про імплементацію директиви, і Єврокомісія тут має вагомий голос і у неї є чітка позиція з приводу того, як цей проект має впроваджуватися», - додав він.

Як повідомлялося раніше, за інформацією європейських ЗМІ, німецька правляча коаліція розробила новий законопроект, який має захистити будівництво газопроводу "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

Газова директива ЄС, оновлена в цьому році, передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що поставляє йому газ. Зміни до директиви дали змогу її поширити також на газопроводи з третіх країн, зокрема "Північний потік-2".

У результаті її впровадження "Газпром" більше не зможе володіти газопроводом і одночасно продавати газ, який надходить цією трубою. А російське законодавство дає "Газпрому" монополію на експорт природного газу за межі Росії.



