Зустріч Президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджеп Таїпа Ердогана в рамках чергового засідання Стратегічної ради високого рівня може відбутися найближчим часом.

Про це, відповідаючи на питання Укрінформу про перспективи проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради за участю двох лідерів України і Туреччини, повідомив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

"Працюємо на тим, щоб чергове засідання Стратегічної ради високого рівня відбулося до кінця року, як домовлялися в ході останньої зустрічі наші Президенти. Ми говорили (під час візиту Макеєва до Анкари – ред.) про контакти між лідерами наших країн, і я привіз із Києва меседж про те, що ми чекаємо Президента Ердогана в Україні", - сказав він.

За словами Макеєва, для проведення засідання ради за головування лідерів двох країн складаються всі передумови.

"Маємо провести засідання Стратегічної ради високого рівня - у нас складаються для цього абсолютно всі передумови. Коли два лідери зустрічаються, це дає на найближчий період дуже сильний поштовх для роботи державного механізму. А державний механізм до цього готовий", - додав дипломат.

Як повідомлялося, 5 листопада в Анкарі відбулися українсько-турецькі консультації, в ході яких обговорювалися питання двосторонньої співпраці, світового та регіонального порядку денного, зокрема загрози регіональній безпеці з боку РФ. Крім того, 6 листопада Президенти України та Туреччини провели телефонну розмову, в ході якої, зокрема, йшлося про підготовку до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня, підготовку до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.