Зустріч Зеленського з Ердоганом може відбутися найближчим часом — МЗС
|09:15 08.11.2019
|Украина
Зустріч Президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджеп Таїпа Ердогана в рамках чергового засідання Стратегічної ради високого рівня може відбутися найближчим часом.
Про це, відповідаючи на питання Укрінформу про перспективи проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради за участю двох лідерів України і Туреччини, повідомив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.
"Працюємо на тим, щоб чергове засідання Стратегічної ради високого рівня відбулося до кінця року, як домовлялися в ході останньої зустрічі наші Президенти. Ми говорили (під час візиту Макеєва до Анкари – ред.) про контакти між лідерами наших країн, і я привіз із Києва меседж про те, що ми чекаємо Президента Ердогана в Україні", - сказав він.
За словами Макеєва, для проведення засідання ради за головування лідерів двох країн складаються всі передумови.
"Маємо провести засідання Стратегічної ради високого рівня - у нас складаються для цього абсолютно всі передумови. Коли два лідери зустрічаються, це дає на найближчий період дуже сильний поштовх для роботи державного механізму. А державний механізм до цього готовий", - додав дипломат.
Як повідомлялося, 5 листопада в Анкарі відбулися українсько-турецькі консультації, в ході яких обговорювалися питання двосторонньої співпраці, світового та регіонального порядку денного, зокрема загрози регіональній безпеці з боку РФ. Крім того, 6 листопада Президенти України та Туреччини провели телефонну розмову, в ході якої, зокрема, йшлося про підготовку до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня, підготовку до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
Ще на цю тему:
Україна та Туреччина планують спільно створити зенітно-ракетний комплекс середньої дальності
Данілов зустрівся з послом Туреччини: обговорили безпекове і військове співробітництво
Україна і турецька компанія створять спільне підприємство з розробки бойових безпілотників
МЗС України прокоментувало наступ Туреччини в Сирії
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
В одесский порт зашел турецкий корабль береговой охраны / Фото
Українсько-турецьке підприємство розробить ударний безпілотник нового покоління "Акінжі"
У Запоріжжі виготовили двигуни для турецького безпілотника / Фото
Через погодні умови візит українських кораблів до Туреччини продовжено до 17 серпня / Фото
Україна і Туреччина створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій – РНБО