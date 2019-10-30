Адвокат Ріфат Яхін продовжує боротися за життя свого підзахисного Джеміля Гафарова, вважаючи, що стан його здоров'я перешкоджає триманню у СІЗО.

Про це адвокат написав у Facebook, повідомляє Укрінформ.

«Після безуспішних спроб раніше знайти правду у Ростові в пенітенціарній та медичній системах, мною знову подано, тепер уже у СІЗО Сімферополя, заяву про проведення медичного огляду мого підзахисного - кримського татарина Гафарова Джеміля Абдуллаєвича з метою встановлення у нього наявності захворювання, що перешкоджає утриманню під вартою (після його етапування в рідний Крим). Боротьба за його життя триває», - повідомляється на сторінці Ріфата Яхіна.

У заяві адвоката йдеться, що його підзахисний страждає такими важкими захворюваннями, як хронічна ниркова недостатність, хронічний інтерстиціальний нефрит, двосторонній нефроптоз. Яхін доклав медичні документи до заяви з проханням до адміністрації СІЗО направити Гафарова на медичний огляд з метою підтвердження його захворювань, «що перешкоджають утриманню під вартою».

Як повідомлялося раніше, адвокат Яхін після відвідування у СІЗО-1 м.Сімферополя Джеміля Гафарова, констатував, що після етапування його з Ростова-на-Дону, стан здоров'я його підзахисного погіршився. При цьому, адміністрація СІЗО не вважає за потрібне передавати йому препарати, необхідні для зняття інтоксикації організму й підтримки роботи серця.

27 березня 2019 року в анексованому Криму провели обшуки у будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24-х активістів. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої у Росії й анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".