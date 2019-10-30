Президент призначив керівника кримського управління СБУ
|08:15 08.11.2019
|Крым
Президент Володимир Зеленський призначив Євгена Нетужилова начальником Головного управління СБУ в АРК.
Відповідний указ №822/2019 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в тексті документа.
Раніше Нетужилов обіймав посаду військового прокурора Південного регіону.
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