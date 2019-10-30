Адвокат Еміне Авамілєва повідомила, що її підзахисному Рустему Шейхалієву не дозволяють передати у сімферопольський СІЗО ліки і Коран, на якому стоїть печатка муфтіяту, солідарного з кримською «владою».

Про це повідомляє у Facebook «Кримська солідарність», передає Укрінформ.

«Мій підзахисний на стан здоров'я не скаржився. Але йому не дозволили занести до СІЗО ліки після слідчих дій. Навіть Коран не передають ні Шейхалієву, ні Омерову Енверу. Незважаючи на те, що на виданні є печатка муфтіяту», - розповіла Авамілєва.

За її словами, вона відвідала свого підзахисного Рустема Шейхалієва у сімферопольському СІЗО разом з нотаріусом з метою підписання доручень.

«Настрій у Шейхалієва є цілком адекватним його нинішньому стану, тримається нормально, виглядає задовільно», - розповіла Авамілєва.

Рустем Шейхалієв - цивільний журналіст, активіст «Кримської солідарності». Має трьох дітей. Звинувачується за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ( «Участь у діяльності терористичної організації», йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Під вартою перебуває з 27 березня 2019 року, коли його було заарештовано під час наймасовішої спецоперації силових структур проти кримських татар.