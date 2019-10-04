За підсумками двосторонніх оборонних консультацій Міністерства оборони України та США підписали Протокол, який визначає подальші напрямки співробітництва між двома оборонними відомствами.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України, пише Укрінформ.

Також українська делегація на чолі із заступником міністра оборони України Аліною Фроловою обговорила з американськими колегами основні аспекти розвитку оборонного співробітництва між Україною та США. Зокрема йшлося про стан та перспективи проведення в Україні оборонної реформи, а також підтримку з боку США в цьому процесі.

Міністр оборони Украіни Андрій Загороднюк на зустрічі з заступником помічника Міністра оборони США Лорою Купер обговорив результати проведених українсько-американських оборонних консультацій.

Зокрема, Загороднюк поінформував іноземних представників про основні напрямки діяльності та реформування оборонного відомства на найближчу перспективу. В цьому контексті Міністр оборони наголосив на важливості підтримки, яку надає уряд США в цьому процесі.

Серед іншого сторони також обговорили поточну ситуацію в районі проведення ООС та процес розведення сил та засобів на Сході України.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада в Києві пройшли українсько-американські двосторонні оборонні консультації. Зокрема, на порядку денному стояли питання безпекової ситуації в та навколо України.

Також під час українсько-американських оборонних консультацій було зосереджено увагу на обговоренні реформ оборонного сектору: ходу імплементації Закону України про Національну безпеку у сфері посилення цивільно-демократичного контролю та парламентського нагляду, трансформацію оборонного відомства та системи управління силами оборони, планування на основі спроможностей, стратегій розвитку видів ЗС України.

Фото: МО України.