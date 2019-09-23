Політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв вважає, що у Чорноморський регіон повернеться стабільність і безпека тільки після деокупації Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю турецькому агентству Anadolu, пише Радіо Свобода.

«На жаль, з того, що ми бачимо, Чорне море тепер... регіон нестабільності, тому що один з наших сусідів, Російська Федерація, порушив міжнародне право і вторгся у суверенну Україну», – сказав Макєєв.

Представник МЗС України додав, що необхідно зробити все можливе, щоб Росія зробила крок назад для відновлення стабільності та безпеки в регіоні.

«Це неможливо, поки Росія деокупує Крим і не припинить свою війну проти України», – додав він.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному і Азовському морях.