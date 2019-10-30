Суд визначив дату першого засідання у справі севастопольського «самооборонівця»

20:45 07.11.2019   Крым

У Солом’янському районному суді Києва 18 грудня 2019 року відбудеться підготовче засідання в справі учасника так званої «Самооборони Севастополя» Степана Резуника.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань із посиланням на ухвалу суду від 1 листопада 2019 року.

Справу слухатиме суддя Ада Педенко одноособово.

Прокуратура Автономної Республіки Крим обвинувачує Степана Резуника в участі у незаконному воєнізованому збройному формуванні «Самооборона Севастополя» за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

2 жовтня за Резуника внесли заставу і його звільнили з під варти. Адвокати Резуника тимчасово зняли йому квартиру в Києві. До того Резуник утримувався в СІЗО Херсона.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні проводилося слідчим відділом Головного управління Нацполіції в АРК та м.Севастополі.

11 червня 2019 року співробітники Нацполіції АРК разом з прикордонниками затримали у КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні з окупованим Кримом, члена так званої «Самооборони Севастополя» Степана Резуника, який у 2014 році сприяв Росії в окупації півострова. Зловмисник, який перебував у розшуку, арештований Херсонським міським судом.

Резуник їхав на материкову Україну, аби поновити український паспорт. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Резуник стверджує, що під час окупації Криму Росією був лише «волонтером».

18 липня Херсонський міськсуд продовжив до 20 серпня арешт Резуника. Слідчі Главку Нацполіціі в АРК зачитали заарештованому і його адвокатам підозру Ірині Резуник – дружині Степана Резуника – в скоєнні злочину, передбаченого ст.260 ч.2, ст.27 ч.5 КК України (пособництво в діяльності незаконно створеного збройного формування «Самооборона Севастополя»).

19 серпня Херсонський міськсуд продовжив на 60 діб термін арешту Степану Резунику з можливістю внесення застави в сумі 321 тис грн. 26 вересня Херсонський міськсуд залишив чинним запобіжний захід у вигляді арешту щодо Степана Резуника, однак зменшив йому суму застави до 240 тис грн.



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