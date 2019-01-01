Міжнародний Суд ООН завтра оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"

20:30 07.11.2019   Украина

У п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний Суд ООН у Гаазі оголосить своє рішення щодо у справі "України проти Росії". 

Делегацію України на слуханнях очолить Агент України, Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"8 листопада 2019 р. о 15:00 (за місцевим часом) Міжнародний Суд ООН оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації). Українську делегацію на слуханнях очолить Агент України, Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 3 по 6 червня в Гаазі в Нідерландах, де працює Міжнародний суд, найвищий судовий орган у системі Організації Об’єднаних Націй, завершилися чергові слухання у справі "Україна проти Російської Федерації".

Обидві сторони по черзі виклали свої аргументи щодо того, чи має суд визнати свою юрисдикцію в цій справі та перейти до її розгляду по суті (як того прагне українська сторона), чи ні (чого домагається Росія). Тепер Міжнародний суд має ухвалити рішення з цього приводу, але точна дата цього ще не відома, суд обіцяє оголосити її "у належний час".



Ще на цю тему:

10:21 12.09.2018
Сегодня огласят окончательный приговор Сущенко
11:00 10.10.2016
Всемирный банк: Греческое правосудие самое медлительное в мире
20:50 17.05.2016
Глава КС признал Россию не до конца правовым государством
16:15 13.01.2016
Россия не выдает Украине сына Мустафы Джемилева
17:46 21.08.2015
Болгария заплатит 65 772 евро за нарушение прав человека
10:00 23.07.2015
Липецкая фабрика «Рошен» выиграла суд у налоговой службы России
16:25 29.05.2015
Roshen обжаловал в Мосгорсуде арест своего имущества
13:27 14.05.2015
Польская нефтегазовая компания подала в арбитраж иск к Газпрому
09:35 25.07.2014
Глобальная компания Oracle судится с турецкой текстильной фирмой
16:53 24.12.2013
Экологу Витишко суд заменил условный срок на колонию по "делу о заборе"
15:45 02.01.2013
Украина, Россия, Турция и Румыния среди лидеров по количеству жалоб в Европейский суд
17:17 18.09.2012
Почти 1,5 га Одесского побережья вернули Министерству обороны Украины
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 07.11.2019
Бундестаг уночі обговорить захист Nord Stream 2 від санкцій
19:00 07.11.2019
ЮВО: Зенитчики провели тренировку на черноморском побережье Краснодарского края
18:15 07.11.2019
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии учили эвакуироваться с аварийного корабля
15:45 07.11.2019
СМИ: Новейшая израильская зенитная ракета попала к российским военным / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 07.11.2019
Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 07.11.2019
Україна та США підписали протокол про оборонну співпрацю / Фото
21:00 07.11.2019
МЗС України: Безпека у Чорноморському регіоні відновиться після деокупації Криму
20:45 07.11.2019
Суд визначив дату першого засідання у справі севастопольського «самооборонівця»
20:30 07.11.2019
Міжнародний Суд ООН завтра оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд