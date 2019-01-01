Міжнародний Суд ООН завтра оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"
|20:30 07.11.2019
|Украина
У п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний Суд ООН у Гаазі оголосить своє рішення щодо у справі "України проти Росії".
Делегацію України на слуханнях очолить Агент України, Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
"8 листопада 2019 р. о 15:00 (за місцевим часом) Міжнародний Суд ООН оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації). Українську делегацію на слуханнях очолить Агент України, Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 3 по 6 червня в Гаазі в Нідерландах, де працює Міжнародний суд, найвищий судовий орган у системі Організації Об’єднаних Націй, завершилися чергові слухання у справі "Україна проти Російської Федерації".
Обидві сторони по черзі виклали свої аргументи щодо того, чи має суд визнати свою юрисдикцію в цій справі та перейти до її розгляду по суті (як того прагне українська сторона), чи ні (чого домагається Росія). Тепер Міжнародний суд має ухвалити рішення з цього приводу, але точна дата цього ще не відома, суд обіцяє оголосити її "у належний час".
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