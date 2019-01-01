Стан здоров'я українського політв'язня Олександра Шумкова погіршується.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Знову порушено права незаконно засудженого Олександра Шумкова, якого утримують в ФКУ ВП 4 УФСВП Росії у Тверській області. Згідно з отриманою інформацією, після завершення голодування в Олександра Шумкова значного погіршився стан здоров'я, тому він зараз знаходиться в ФКЛПЗ ОЛ УФСП Росії у Тверській області", - написала Денісова.

Вона повідомила, що Шумкова турбує сильний головній біль, а також сильний біль в області спини та судоми, а співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу. Ба більше, за словами Денісової, дають пігулки та ін'єкції, не пояснюючи їхню дію на організм Шумкова.

Крім того, шприци для ін'єкцій наповнюються в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання.

У зв'язку з цим український омбудсмен звернулася до своєї російської колеги Татьяни Москалькової.

"У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Татьяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, аби відновити права громадянина України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу", - пише вона.

Нагадаємо, Шумков — солдат-контрактник збройних сил України, колишній охоронець екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Його затримали увечері 17 серпня 2017 року. За його словами, на нього накинулися кілька чоловіків і заштовхали його в машину. Отямився він вже в Росії в ізоляторі тимчасового утримання. Його звинувачують в участі в діяльності екстремістської організації.

Раніше український політв’язень Олександр Шумков оголосив голодування у зв’язку з систематичним порушенням адміністрацією колонії у Тверській області Росії його прав та посиленням на нього психологічного тиску співробітниками цього закладу.