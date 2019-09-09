Бундестаг уночі обговорить захист Nord Stream 2 від санкцій

20:00 07.11.2019   Россия

Депутати німецького парламенту вночі обговорюватимуть два питання, пов’язані з Nord Stream 2: захист газопроводу від політики санкцій та внесену урядом поправку до закону, який імплементує Директиву ЄС щодо внутрішнього ринку природного газу.

У порядку денному пленарного засідання вказано, що розгляд цих двох питань має розпочатися о 21:00 7 листопада та 02.55 8 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Бундестаг обговорить у четвер, 7 листопада 2019 р., запит за пропозицією фракції АдН (правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» - ред) під назвою «Забезпечити енергозабезпечення Німеччини – захистити Nord Stream 2 від політики санкцій», - анонсує тему засідання сайт парламенту.

Очікується, що після 45 хвилин дискусії, яка почнеться близько 21.00 (час берлінський), заявка буде передана до Комітету з економічних та енергетичних питань для подальшого обговорення. У своїй заявці АдН закликає Федеральний уряд «вжити необхідних контрзаходів, щоб захистити європейські компанії, які беруть участь у проєкті Nord Stream 2, від санкцій США». У разі введення санкцій щодо Nord Stream 2, уряду пропонується спрямувати кошти державної банківської групи KfW на компенсацію додаткових витрат та можливих затримок у проєкті.

На 02.55 ночі (!) поставлена на обговорення внесена Федеральним урядом поправка до закону про енергетичну промисловість, який імплементує до законодавства ФРН Директиву ЄС щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу.

«Цим законопроєктом повинні бути внесені зміни у визначення взаємозв'язків у газовій галузі. Метою є також поширення правил внутрішнього ринку газу, в тому числі, на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС. Надалі вимоги регуляторного законодавства повинні застосовуватися до сухопутного або морського кордону держави-члена», - йдеться у поясненні.

Разом з тим на 4 ранку 8 листопада поставлено на розгляд законопроєкт «щодо Угоди від 7 листопада 2018 року між Федеративною Республікою Німеччина та Україною про соціальне забезпечення». Угода має на меті, зокрема, уникнути подвійного пенсійного та соціального страхування від нещасних випадків для працівників, які виїхали на роботу до іншої країни.

Як повідомлялось, 6 листопада законопроєкт щодо газопроводу вже розглядався комітетом з економічних питань Бундестагу. Спочатку поставлене на порядок денний питання після перемовин вирішили зняти, але перед самим закінченням засідання представник ХДС (партія Меркель) Йоахім Пфайффер поставив вимогу: проєкт має бути винесений на голосування. Врешті комітет проголосував законопроєкт.

«Nord Stream 2 хоче обійти регулювання ЄС… Велика (правляча) коаліція підтримує власника газопроводу», - так прокоментувало розвиток подій впливове ділове видання Handelsblatt. Воно пише, що уряд ФРН робить все можливо, аби «не провалити» проєкт, який уже перебуває на завершальній стадії.

Запобіжні заходи вживаються не тільки Бундестагом, зауважує видання, а й російським «Газпромом». Монополіст вже створив компанію, якій може бути передана частина трубопроводу - останні 12 морських миль, що проходять через німецькі територіальні води. Решта 1200 кілометрів не буде підпадати під європейське регулювання.

Критики трубопроводу обурені та не виключають суперечки з Єврокомісією, яка зробила кілька спроб підпорядкувати газогін європейським правилам. Відповідно до нової Директиви ЄС про газовий ринок, трубопроводи країн – не членів ЄС також мають підпадати під європейське регулювання.



Ще на цю тему:

16:15 05.11.2019
Кремль наполягає, що домовленості РФ і України по газу неможливі до припинення судових претензій
17:15 30.10.2019
Данія видала дозвіл на будівництво Nord Stream-2
12:20 28.10.2019
Суд Амстердаму заарештував акції оператора "Турецького потоку"
19:41 25.10.2019
Суд Амстердама заарештував акцій компанії, яка будує «Турецький потік»
12:40 24.10.2019
Правозащитники РФ заявляют о рабском труде тысяч заключенных на строительстве Nord Stream
10:45 03.10.2019
Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные
15:15 02.10.2019
Росія може продовжити будівництво "Північного потоку 2" в обхід Данії
19:00 10.09.2019
Суд ЄС скасував допуск "Газпрому" до газопроводу OPAL
16:45 10.09.2019
Экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти на 40%
20:45 09.09.2019
«Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ
14:41 09.09.2019
Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією заплановані на 19 вересня — ЗМІ
14:20 04.09.2019
Американський сенатор заявив, що Штати можуть зупинити "Північний потік-2"
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 07.11.2019
Бундестаг уночі обговорить захист Nord Stream 2 від санкцій
19:00 07.11.2019
ЮВО: Зенитчики провели тренировку на черноморском побережье Краснодарского края
18:15 07.11.2019
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии учили эвакуироваться с аварийного корабля
15:45 07.11.2019
СМИ: Новейшая израильская зенитная ракета попала к российским военным / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 07.11.2019
Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 07.11.2019
Україна та США підписали протокол про оборонну співпрацю / Фото
21:00 07.11.2019
МЗС України: Безпека у Чорноморському регіоні відновиться після деокупації Криму
20:45 07.11.2019
Суд визначив дату першого засідання у справі севастопольського «самооборонівця»
20:30 07.11.2019
Міжнародний Суд ООН завтра оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд