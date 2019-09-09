Депутати німецького парламенту вночі обговорюватимуть два питання, пов’язані з Nord Stream 2: захист газопроводу від політики санкцій та внесену урядом поправку до закону, який імплементує Директиву ЄС щодо внутрішнього ринку природного газу.

У порядку денному пленарного засідання вказано, що розгляд цих двох питань має розпочатися о 21:00 7 листопада та 02.55 8 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Бундестаг обговорить у четвер, 7 листопада 2019 р., запит за пропозицією фракції АдН (правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» - ред) під назвою «Забезпечити енергозабезпечення Німеччини – захистити Nord Stream 2 від політики санкцій», - анонсує тему засідання сайт парламенту.

Очікується, що після 45 хвилин дискусії, яка почнеться близько 21.00 (час берлінський), заявка буде передана до Комітету з економічних та енергетичних питань для подальшого обговорення. У своїй заявці АдН закликає Федеральний уряд «вжити необхідних контрзаходів, щоб захистити європейські компанії, які беруть участь у проєкті Nord Stream 2, від санкцій США». У разі введення санкцій щодо Nord Stream 2, уряду пропонується спрямувати кошти державної банківської групи KfW на компенсацію додаткових витрат та можливих затримок у проєкті.

На 02.55 ночі (!) поставлена на обговорення внесена Федеральним урядом поправка до закону про енергетичну промисловість, який імплементує до законодавства ФРН Директиву ЄС щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу.

«Цим законопроєктом повинні бути внесені зміни у визначення взаємозв'язків у газовій галузі. Метою є також поширення правил внутрішнього ринку газу, в тому числі, на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС. Надалі вимоги регуляторного законодавства повинні застосовуватися до сухопутного або морського кордону держави-члена», - йдеться у поясненні.

Разом з тим на 4 ранку 8 листопада поставлено на розгляд законопроєкт «щодо Угоди від 7 листопада 2018 року між Федеративною Республікою Німеччина та Україною про соціальне забезпечення». Угода має на меті, зокрема, уникнути подвійного пенсійного та соціального страхування від нещасних випадків для працівників, які виїхали на роботу до іншої країни.

Як повідомлялось, 6 листопада законопроєкт щодо газопроводу вже розглядався комітетом з економічних питань Бундестагу. Спочатку поставлене на порядок денний питання після перемовин вирішили зняти, але перед самим закінченням засідання представник ХДС (партія Меркель) Йоахім Пфайффер поставив вимогу: проєкт має бути винесений на голосування. Врешті комітет проголосував законопроєкт.

«Nord Stream 2 хоче обійти регулювання ЄС… Велика (правляча) коаліція підтримує власника газопроводу», - так прокоментувало розвиток подій впливове ділове видання Handelsblatt. Воно пише, що уряд ФРН робить все можливо, аби «не провалити» проєкт, який уже перебуває на завершальній стадії.

Запобіжні заходи вживаються не тільки Бундестагом, зауважує видання, а й російським «Газпромом». Монополіст вже створив компанію, якій може бути передана частина трубопроводу - останні 12 морських миль, що проходять через німецькі територіальні води. Решта 1200 кілометрів не буде підпадати під європейське регулювання.

Критики трубопроводу обурені та не виключають суперечки з Єврокомісією, яка зробила кілька спроб підпорядкувати газогін європейським правилам. Відповідно до нової Директиви ЄС про газовий ринок, трубопроводи країн – не членів ЄС також мають підпадати під європейське регулювання.