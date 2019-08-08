Україна планує поновити переговори з Туреччиною щодо ЗВТ на початку 2020 року

19:45 07.11.2019   Украина

В січні Україна планує розпочати черговий раунд переговорів з турецькою стороною щодо  зони вільної торгівлі. 

Про це повідомив, в ході конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", Тарас Качка, торговий представник України, пише ZN,UA.

"Ці переговори - одні з найскладніших і вони триватимуть довго, але це не означає, що ми маємо зупинятися. Переконаний, що зможемо досягти успіху. В ході переговорів ми зосередимося на пошуку оптимального сценарію відкриття ринків двох країн таким чином, щоб не лише розвивати зовнішній торговий потенціал, але й зберегти баланс на внутрішніх ринках країн", - сказав він.

Торговий представник зазначив, що Україна суттєво зміцнила свої позиції на зовнішніх ринках в останні роки, але не може зупинятися через глобальні зміни на зовнішніх ринках, конкуренція на них суттєво посилюється, а невизначеність вимагає постійного пошуку альтернативних ринків збуту.

"Торгові війни - це не загроза, але вони вимагають зміни підходів до дипломатичної роботи: постійного пошуку альтернатив, готовності до нових протистоянь та тверезої оцінки можливих вигод або ризиків, - зазначив пан Качка. - Це все ускладнюється кризою, яку наразі переживає СОТ, фактично головний арбітр у більшості спорів. Реформування СОТ - є нагальним питанням як для світу, так і для України, яка вступала у цю організацію на дуже невигідних умовах і зацікавлена у їхній зміні. Але слід пам'ятати, що торгівля була і до створення СОТ, і по суті ця організація є лише координаційним майданчиком, але будь-які торгові відносини вимагають насамперед двосторонньої співпраці країн, яку ми будемо посилювати", - зазначив він.

Переговори щодо ЗВТ між країнами тривають з 2012-го року, але досі не досягли успіху, зокрема, через різні погляди держав на розміри квот у рамках ЗВТ.

Товарообіг між Україною та Туреччиною сягає майже 4 млрд дол. і, за оцінками фахівців, цей показник можна збільшити принаймні вдвічі. Втім, наразі експортно-імпортний баланс у торгівлі двох держав на 1-1,2 млрд дол. не на користь України.



Ще на цю тему:

10:45 29.10.2019
Данілов зустрівся з послом Туреччини: обговорили безпекове і військове співробітництво
14:15 11.10.2019
Україна і турецька компанія створять спільне підприємство з розробки бойових безпілотників
08:30 11.10.2019
МЗС України прокоментувало наступ Туреччини в Сирії
10:50 01.10.2019
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
12:15 24.09.2019
В одесский порт зашел турецкий корабль береговой охраны / Фото
16:01 20.08.2019
Українсько-турецьке підприємство розробить ударний безпілотник нового покоління "Акінжі"
17:00 13.08.2019
У Запоріжжі виготовили двигуни для турецького безпілотника / Фото
15:40 13.08.2019
Через погодні умови візит українських кораблів до Туреччини продовжено до 17 серпня / Фото
13:01 12.08.2019
Україна і Туреччина створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій – РНБО
09:01 12.08.2019
Морський похід: українські катери зайшли до головної бази ВМС Туреччини
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
13:34 08.08.2019
Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 07.11.2019
Бундестаг уночі обговорить захист Nord Stream 2 від санкцій
19:00 07.11.2019
ЮВО: Зенитчики провели тренировку на черноморском побережье Краснодарского края
18:15 07.11.2019
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии учили эвакуироваться с аварийного корабля
15:45 07.11.2019
СМИ: Новейшая израильская зенитная ракета попала к российским военным / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 07.11.2019
Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 07.11.2019
Україна та США підписали протокол про оборонну співпрацю / Фото
21:00 07.11.2019
МЗС України: Безпека у Чорноморському регіоні відновиться після деокупації Криму
20:45 07.11.2019
Суд визначив дату першого засідання у справі севастопольського «самооборонівця»
20:30 07.11.2019
Міжнародний Суд ООН завтра оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд