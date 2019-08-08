В січні Україна планує розпочати черговий раунд переговорів з турецькою стороною щодо зони вільної торгівлі.

Про це повідомив, в ході конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", Тарас Качка, торговий представник України, пише ZN,UA.

"Ці переговори - одні з найскладніших і вони триватимуть довго, але це не означає, що ми маємо зупинятися. Переконаний, що зможемо досягти успіху. В ході переговорів ми зосередимося на пошуку оптимального сценарію відкриття ринків двох країн таким чином, щоб не лише розвивати зовнішній торговий потенціал, але й зберегти баланс на внутрішніх ринках країн", - сказав він.

Торговий представник зазначив, що Україна суттєво зміцнила свої позиції на зовнішніх ринках в останні роки, але не може зупинятися через глобальні зміни на зовнішніх ринках, конкуренція на них суттєво посилюється, а невизначеність вимагає постійного пошуку альтернативних ринків збуту.

"Торгові війни - це не загроза, але вони вимагають зміни підходів до дипломатичної роботи: постійного пошуку альтернатив, готовності до нових протистоянь та тверезої оцінки можливих вигод або ризиків, - зазначив пан Качка. - Це все ускладнюється кризою, яку наразі переживає СОТ, фактично головний арбітр у більшості спорів. Реформування СОТ - є нагальним питанням як для світу, так і для України, яка вступала у цю організацію на дуже невигідних умовах і зацікавлена у їхній зміні. Але слід пам'ятати, що торгівля була і до створення СОТ, і по суті ця організація є лише координаційним майданчиком, але будь-які торгові відносини вимагають насамперед двосторонньої співпраці країн, яку ми будемо посилювати", - зазначив він.

Переговори щодо ЗВТ між країнами тривають з 2012-го року, але досі не досягли успіху, зокрема, через різні погляди держав на розміри квот у рамках ЗВТ.

Товарообіг між Україною та Туреччиною сягає майже 4 млрд дол. і, за оцінками фахівців, цей показник можна збільшити принаймні вдвічі. Втім, наразі експортно-імпортний баланс у торгівлі двох держав на 1-1,2 млрд дол. не на користь України.