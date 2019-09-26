Севастополю обещают в ближайшие три года 26 млрд рублей из федерального бюджета

19:15 07.11.2019   Крым

Оккупированный Севастополь получит дополнительно еще 26 млрд рублей из федерального бюджета в 2020-2022 годах. 

Об этом сообщил и.о. "губернатора" города Михаил Развожаев, подводя итог командировки в Москву, где прошло совещание под руководством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака, передает Крыминформ.

«На три года мы получим дополнительно в наш бюджет 26,3 млрд рублей. В 2020 году это будет 7,1 млрд рублей», – рассказал Развожаев.

Ключевыми направлениями финансирования станут благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт домов, закупка коммунальной техники, оснащение медицинских учреждений.

Развожаев добавил, что также выделены средства на разработку проектно-сметной документации для объектов, которые руководство города будет предлагать для включения в федеральную целевую программу.

Ранее на заседании Совмина оккупированного Крыма т.н. "министр финансов" Ирина Кивико сообщила, что крымский бюджет на ближайшие три года будет бездефицитным. Согласно проекту бюджета, общий объем доходов и расходов на 2020 год составит 183,3 млрд рублей, на 2021 год – 162,1 млрд рублей, на 2022 – 176,2 млрд.



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